Оператор газотранспортної системи повідомив, що наразі Україні не потрібно фізично качати газ з території Польщі. Цей газ Україна може купувати у Польщі та відбирати його шляхом постачання з Росії до цієї країни.

Про це повідомив голова Оператора ГТС Сергій Макогон, передає Громадське.

«З Польщею є можливість (робити віртуальний імпорт — ред.) уже. Решта країн скоро будуть. Проблема не з нашого боку», — повідомив Макогон.

За його розрахунками, Україна може «віртуально» імпортувати з Польщі газ в обсягах до 9 мільйонів кубометрів на добу або 3,2 мільярда кубометрів на рік. Ще 6,6 мільярда кубометрів Україна може імпортувати з Польщі збудованими трубопроводами, тобто фізично.

Зазначимо, що віртуальний імпорт виникає, коли Україна купує у Польщі газ, який постачається туди з Росії через українську ГТС. За таких умов не потрібно здійснювати реальний імпорт, адже країни просто проводять взаємний залік газових потоків. Це економить ресурси на купівлю газу. Раніше здійснювати віртуальний імпорт Україна не могла, адже фактичний контроль за ГТС, відповідно до домовленостей про транзит газу, належав Газпрому.

Україна отримала можливість проводити віртуальний імпорт після укладання контрактів на транзит газу.