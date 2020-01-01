Інвестиції ЄБРР в Україну сягнули 1,1 млрд євро на рік

16:01 16.01.2020   Украина

У 2019 році Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українську економіку, що зробило Україну другим найбільшим отримувачем коштів від цього банку.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов, передає Громадське.

«У 2019 році обсяг нових інвестицій ЄБРР в Україну склав 1,1 мільярда євро в межах 51 проєкту у державному та приватному секторах України», — повідомив Усов.

За його словами, більше половини інвестицій ЄБРР вклав у «зелені» проєкти в Україні — загалом 680 мільйонів євро. Це найвищий показник серед всіх країн, з якими працює банк.

За кількість підписаних кредитних пакетів з ЄБРР Україна у 2019 році посіла перше місце серед усіх країн, з якими працює фонд.

Раніше повідомлялось, що ЄБРР виділив 900 мільйонів євро на ремонт доріг в Україні. Також банк виділив 250 мільйонів євро на програми підтримки малого та середнього бізнесу.



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