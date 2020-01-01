Президентом Греції вперше може стати жінка

15:41 16.01.2020   Греция

Прем'єр-міністр Греції у середу, 15 січня, номінував на пост президента країни суддю Екатерині Сакелларопулу, яка може стати першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сакелларопулу сьогодні очолює Верховний адміністративний суд (Державну раду). Свого часу вона була першою жінкою на цьому посту. Вона стала відомою завдяки своїм судовим висновкам щодо питань із захисту довкілля.

Конституція Греції передбачає три тури голосування на виборах нового президента. У третьому турі потрібно 180 голосів депутатів 300-місного парламенту. Якщо в третьому турі не набереться необхідна більшість, то є ще один раунд голосування, для якого потрібна більшість у 151 голос. Можливий і ще один тур, для якого необхідна проста більшість.

Очікується, що Сакелларопулу буде обрана наприкінці лютого широкою більшістю голосів у парламенті.

Зараз є кілька можливих кандидатів, які можуть скласти конкуренцію Сакелларопулу. Серед них - колишній єврокомісар з морських питань та рибного господарства Марія Даманакі, а також інші соціалістичні політики.



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