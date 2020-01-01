Лавров про своє майбутнє після відставки уряду РФ: я виконував обов'язки чесно і продовжую зараз
|15:21 16.01.2020
|Россия
В.о. міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання журналіста про своє майбутнє після відставки уряду заявив, що завжди чесно виконував свої обов’язки і продовжує це робити зараз.
Про це пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Я всі ці роки, відразу після закінчення інституту, не просто якісь посади займав, я завжди чесно виконував свої обов’язки. Продовжую це робити і зараз”, — підкреслив Лавров, виступаючи в ташкентському філіалі МДІМВ (У) МЗС РФ.
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