Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий до тісніших взаємин з Росією не зважаючи на тривалі конфлікти країни зі своїми сусідами, завершення яких "можна чекати довго".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів під час короткого діалогу з журналістом RFI і оглядачем "Нової газети" після щорічного звернення президента Франції до преси 15 січня.

У відповідь на питання, яка подія змусила Еммануеля Макрона змінити ставлення до Владіміра Путіна і виступити за перегляд відносин з РФ, президент Франції відповів, що це було плодом довгих роздумів.

"Я не сказав би, що це було особлива подія серед інших. Це було дозріле рішення, історична і стратегічна переконаність", - сказав президент Франції.

На питання, як президент Франції збирається будувати з Росією, яка веде військові дії зі своїми сусідами, "архітектуру спільної європейської безпеки", Макрон відповів: "Росія захопила Україну, і ми вжили заходів. Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів для того, щоб (почати) рухатися вперед, то можна чекати довго".

Макрон також підкреслив, що після нормандського саміту, який пройшов в Парижі 9 грудня, відбувся "історичний обмін" полоненими між Росією і Україною, і потрібно продовжувати настільки ж плідну роботу по врегулюванню конфлікту.