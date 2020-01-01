Інститут масової інформації зафіксував упродовж 2019 року в Україні 243 випадки порушень свободи слова.

Про це повідомляється на сайті ІМІ, передає Укрінформ.

"243 випадки порушень свободи слова зафіксували експерти Інституту масової інформації в Україні протягом 2019 року. З них 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів", - йдеться в повідомленні.

За даними ІМІ, ця кількість є більшою, ніж за аналогічний період 2018 року, коли було зафіксовано 235 таких порушень.

Наголошується, що вперше за останні три роки в Україні сталося вбивство журналіста. 20 червня 2019 року в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який так і не вийшов з медикаментозної коми після нападу.

Як поінформували в ІМІ, основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2019 році були:

перешкоджання законній журналістській діяльності – 99 випадків (більше, ніж за аналогічний період попереднього року, коли було зафіксовано 96 перешкоджань);

погрози - 37 випадків (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 33 погрози);

побиття - 23 випадки (менше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 31 побиття);

ненадання доступу до інформації - 21 випадок (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 19);

кібератаки та юридичний тиск – по 18 випадків (в попередньому році – 15 кібератак, випадків юртиску - 13).

Порівняно з 2018-м минулого року в Україні зросла кількість випадків цензури – шість (два за аналогічний період 2018 року). За даними моніторингу ІМІ, це сталося через посилення цензури медіавласників. Зокрема, з телеканалу ZIK звільнилися сотні журналістів на знак протесту проти цензури, про що вони зробили окрему заяву.

Серед регіонів України за кількістю порушень лідирує Київ з областю (89 випадків). Друге місце за кількістю порушень посіла Одещина (19 випадків), третє місце – Волинь (15), четверте – Дніпропетровщина з 14 випадками, п’яте місце (по 13 випадків відповідно) розділили Миколаївщина та Полтавщина.

"Моніторинг ІМІ показав зростання кількості порушень прав журналістів у 2019 році. Хочу зауважити, що зростання кількості порушень сталося у всіх ключових категоріях, які стосувалися фізичної агресії, доступу до інформації, кібератак та юридичного тиску. Причина погіршення ситуації зі свободою слова полягає в несистемному підході до розслідувань порушень, зростанні тиску медіавласників і політиків, що теж сприяє дискредитації професії журналіста, а також у слабкій солідарності в середовищі журналістів", – сказала керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук.

Як повідомлялося, Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за такими категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний та політичний тиск, юридичний тиск і кіберзлочини проти ЗМІ та журналістів. До щомісячного звіту заносяться лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю.