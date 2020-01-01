Черноморский флот провел учения подразделений соединений морской пехоты по учебно-боевой стрельбе. Военнослужащие выполнили практические упражнения из штатного оружия в составе взводов на одном из полигонов оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«Морские пехотинцы выполняют практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. В ходе выполнения учебно-боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км», — говорится в сообщении.

Также военнослужащие осуществили контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.

В стрельбах участвовали 300 морпехов. В учениях было задействованы более 40 единиц военной техники.