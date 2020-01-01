Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
|13:45 16.01.2020
|Азербайджан
Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16-го января на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.
Об этом SalamNews сообщили в пресс-службе Минобороны АР.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Саймон Тиллер и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.
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