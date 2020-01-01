В оккупированной Ялте резко подорожали школьные дискотеки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городских пабликах обсуждается реклама дискотеки в одной из городской школ: приглашаются только ученики данного заведения, вход 150 рублей.

Многие горожане удивились, что школьные дискотеки стали платными: «У нас школьная дискотека всегда бесплатная была, и то не заманить было, а тут ещё за 150 рублей – да кто пойдет?» – пишут ялтинцы в соцсетях. «Дожились! Дискотека для своих же учеников за деньги!» «Ща к вашему директору с полиции придут за незаконную организацию оплаты входа».

Однако оказалось, что практика взимания платы за вход на школьную дискотеку в Ялте не нова: билеты продаются, минимум, с 2018 года. А теперь сумму решили скорректировать, подняв сразу на 50%: 9 января в анонсе дискотеки, которая должна состояться завтра, указывалось 100 рублей за вход, а уже 14 января цену подняли до 150. На возмущение старшеклассников ответили: часть средств пойдет на благотворительность. Как часть и на что конкретно – не уточняют.

