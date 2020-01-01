Кулеба: Угорщина зараз – не проблема у наших відносинах з НАТО

13:15 16.01.2020   Украина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що є всі підстави з оптимізмом дивитись на подальший розвиток відносин між Україною та Угорщиною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час зустрічі з пресою за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

"Угорщина зараз не є проблемою у наших відносинах з НАТО, з Угорщиною в нас зараз є обережний оптимізм. З початку року деякі речі відбулися, які дають нам можливість розраховувати на подальші спільні кроки - і Україні, і Угорщині - з врегулювання тієї ситуації, що склалася", - сказав урядовець.

Він нагадав, що створено Українсько-угорську міжурядову комісію, яку він очолює разом міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.

"Я з нетерпінням очікую на нашу зустріч, де ми, безумовно, будемо говорити не лише про розвиток торгівлі, а й про шляхи виходу з ситуації, в якій ми вже протягом двох років перебуваємо", - зазначив український віцепрем'єр.

Водночас Кулеба наголосив, що не відходить від позиції захисту інтересів України і має намір обговорити це під час зустрічі з угорськими колегами.

"Таке рішення та вихід з кризи (відносин) має враховувати як інтереси України, так і інтереси Угорщини. Це не буде повернення в ту ситуацію, що існувала до ухвалення Верховною Радою закону про освіту. Але треба шукати компроміси. Безумовно, будемо шукати та йти на компроміси, і очікуємо, що й угорська сторона так само буде йти на компроміси. Нам потрібне спільне рішення, яке врахує інтереси обох сторін", - зауважив український урядовець.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан нещодавно заявив, що для зміни відносин з Україною потрібна його зустріч із Володимиром Зеленським.



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