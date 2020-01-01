Бердянский порт получил после докового ремонта рейдовый катер «Дмитрий Чубарь»

13:01 16.01.2020   Украина

Бердянский морской порт получил после докового ремонта рейдовый катер «Дмитрий Чубарь».

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Укаины.

Согласно сообщению, доковый ремонт выполнило ООО «СРЗ» (Мариуполь, Донецкая область), эксплуатирующее целостный имущественный комплекс бывшего ГП «Азовский судоремонтный завод». На судне произведен ремонт главного и вспомогательных двигателей, восстановлен корпус, выполнены другие работы.

«Сейчас «Дмитрий Чубарь» полноценно приступил к работе. Рейдовый катер 35 лет является неизменным помощником в морском порту Бердянск. Именно он осуществляет доставку лоцманов и соединяет суда, стоящие на рейде, с портом», — указала пресс-служба.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.



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