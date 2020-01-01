Количество сторонников вступления Грузии в ЕС увеличилось на 4 процента и составляет 82 процента.

Об этом говорится в исследовании Национального демократического института (NDI), сообщает Грузия Online.



На вопрос — является ли заявленная цель Грузии стать членом Европейского союза приемлемой, 82 процента респондентов ответили, что это приемлемо, а 10 процентов — неприемлемо, а восемь процентов не знает.



Согласно предыдущему опросу, который охватывал июль 2019 года, сторонники членства в ЕС составляли 78 процентов, а противники — 14 процентов.



Что касается НАТО, то на вопрос — является ли заявленная цель грузинского правительства стать членом НАТО приемлемой, 74 процента респондентов ответили, что это приемлемо. 14 процентов — неприемлемо и 11 процентов не знают.



Полевые работы исследования были проведены в период с 19 ноября по 13 декабря 2019 года в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек.



Исследования NDI проводятся при финансовой поддержке UK аid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.

