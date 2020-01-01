Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО

12:45 16.01.2020   Грузия

Количество сторонников вступления Грузии в ЕС увеличилось на 4 процента и составляет 82 процента.

Об этом говорится в исследовании Национального демократического института (NDI), сообщает Грузия Online.

На вопрос — является ли заявленная цель Грузии стать членом Европейского союза приемлемой, 82 процента респондентов ответили, что это приемлемо, а 10 процентов — неприемлемо, а восемь процентов не знает.

Согласно предыдущему опросу, который охватывал июль 2019 года, сторонники членства в ЕС составляли 78 процентов, а противники — 14 процентов.

Что касается НАТО, то на вопрос — является ли заявленная цель грузинского правительства стать членом НАТО приемлемой, 74 процента респондентов ответили, что это приемлемо. 14 процентов — неприемлемо и 11 процентов не знают.

Полевые работы исследования были проведены в период с 19 ноября по 13 декабря 2019 года в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек.

Исследования NDI проводятся при финансовой поддержке UK аid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.
 



Ще на цю тему:

15:15 20.09.2019
Докладчики Комитета по мониторингу ПАСЕ посетили Грузию
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
07:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции
20:17 11.05.2018
В Тбилиси откроется представительство Европейской Академии
11:43 08.05.2018
Исследование: Грузия, Молдова и Украина – самые прозападные страны постсоветского пространства после стран Балтии
04:05 05.04.2018
Евросоюз выделит грант в размере 500 тыс. евро для проекта обновления сети тбилисских автобусов
02:15 24.02.2018
Дания выделит Грузии 27 млн евро на укрепление демократии и развитие экономики
22:27 20.02.2018
В Грузии обсуждают меры по превенции нарушений безвизового режима с ЕС
09:09 20.02.2018
В Тбилиси считают контрпродуктивным запрашивать сейчас членство в ЕС
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 16.01.2020
Американський експерт пояснив, навіщо Путін змінює Конституцію РФ
10:11 16.01.2020
«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
09:45 16.01.2020
Кремль: референдуму щодо змін до конституції, пропонованих Путіним, не буде
08:45 16.01.2020
Російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
11:44 16.01.2020
У Туреччині розблокували онлайн-енциклопедію Wikipedia
18:20 15.01.2020
Минобороны Турции назвало сроки полного введения С-400 в строй
16:45 15.01.2020
Доходы от эксплуатации канала «Стамбул» достигнут $1 млрд в год
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 16.01.2020
В оккупированном Крыму резко подорожали школьные дискотеки
13:15 16.01.2020
Кулеба: Угорщина зараз – не проблема у наших відносинах з НАТО
13:01 16.01.2020
Бердянский порт получил после докового ремонта рейдовый катер «Дмитрий Чубарь»
12:30 16.01.2020
Тральщик ЧФ РФ «Иван Антов» впервые направился в Средиземное море
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд