Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» впервые после принятия в состав Черноморского флота РФ направляется в Средиземное море.

Об этом сообщили в отдел информационного обеспечения ЧФ России, передает Крым Информ.

В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

Тральщик «Иван Антонов» принят в состав ЧФ РФ в январе 2019 года.

Является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны.

На вооружении корабля современные комплексы поиска и обнаружения мин, надводные и подводные автономные противоминные аппараты.

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения всех типов мин, а также для постановки минных заграждений и ведения противоминной разведки.