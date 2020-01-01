Тральщик ЧФ РФ «Иван Антов» впервые направился в Средиземное море
|12:30 16.01.2020
|Крым
Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» впервые после принятия в состав Черноморского флота РФ направляется в Средиземное море.
Об этом сообщили в отдел информационного обеспечения ЧФ России, передает Крым Информ.
В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море.
Тральщик «Иван Антонов» принят в состав ЧФ РФ в январе 2019 года.
Является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны.
На вооружении корабля современные комплексы поиска и обнаружения мин, надводные и подводные автономные противоминные аппараты.
Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения всех типов мин, а также для постановки минных заграждений и ведения противоминной разведки.
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