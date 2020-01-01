Із 9 лютого набувають чинності зміни до порядку перетинання адмінмежі з окупованим Кримом дітям віком до 16 років.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Укрінформ.

"З 9 лютого 2020 року набувають чинності зміни до затвердженого урядовою постановою порядку, які стосуються виїзду до тимчасово окупованої території України (ТОТУ) та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно зі змінами, з 9 лютого цього року виїзд на ТОТУ дітей віком до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб. Така можливість виникає, якщо ці діти в'їхали на підконтрольну українській владі територію в супроводі цих дорослих (когось із батьків чи уповноважених ними осіб). У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов’язкова.

Виїзд дітей віком від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В'їзд на ТОТУ громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з ТОТУ осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) ДМС.

Крім того, змінами передбачено, що виїзд на ТОТУ та в’їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.