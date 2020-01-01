Фракция «Единой России», обладающей большинством в Госдуме, единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Накануне президент России Владимир Путин отправил правительство в отставку и предложил кандидатуру главы ФНС на должность премьера.

«"Единая Россия" безусловно поддержит кандидатуру (Мишустина.— “Ъ”), внесенную президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным»,— сказал журналистам секретарь Генсовета партии Андрей Турчак после заседания фракции (цитата по «РИА Новости»), сообщает Коммерсантъ.

По информации источников ТАСС и «Интерфакса», присутствовавших на заседании, Михаил Мишустин анонсировал кадровые изменения в новом правительстве, не уточнив, какие именно. Как рассказал источник ТАСС, на заседании фракции он назвал нацпроекты и цифровую экономику основными приоритетами работы нового правительства.

Позднее господин Мишустин встретится с остальными двумя фракциями нижней палаты парламента. После «Единой России» он встретился с ЛДПР. По словам главы партии Владимира Жириновского, ЛДПР пока не приняла решения по кандидатуре господина Мишустина.

На 14:00 назначено заседание, на котором вся Госдума будет рассматривать вопрос о даче согласия президенту на назначение Михаила Мишустина премьер-министром.

Напомним, вчера, 15 января, через несколько часов после послания президента Федеральном собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Кабинет министров господина Медведева будет выполнять свои обязанности до формирования нового.