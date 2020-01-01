Портовый прорыв в оккупированном Севастополе запланирован в феврале после Сочинского экономического форума
|11:30 16.01.2020
|Крым
«Глава» оккупационной администрации с небывалым энтухиазмом взялся за севастопольский морпорт.
Как пишет Флот2017 у Развожаева большие планы:
— в течение месяца разработать программу развития Севморпорта;
— презентовать программу на Сочинском экономическом форуме в феврале;
— с марта начинается реализация инвестиций в порт без передачи в собственность портовой инфраструктуры и недвижимости.
«ВРИО губернатора» уверен, что презентовать программу развития порта будут с уже готовыми для инвесторов «инвестиционными площадками», максимально открытыми для инвестиций.
Но тут же Развожаев даёт понять, что так называемая открытость не означает, что хоть какая-то часть собственности будет передаваться в частные руки. Все бизнес-соглашения должны работать на бюджет города, уверен «врио».
Развожаев уверен, что портовый прорыв «позволит нам реализовать в этом году достаточно серьезные задачи»…
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