﻿Британія та агентство USAID нададуть Україні €4,6 млн на медичну реформу

11:15 16.01.2020   Украина

Великобританія та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділять Україні €4,6 млн на реалізацію медичної реформи.

Про це 15 січня у Facebook повідомило посольство Сполученого Королівства в Україні, передає Гордон.

"Великобританія виділяє на реалізацію програми підтримки [медичної реформи] £4 млн до березня 2021 року. Успіх реформи можливий завдяки подальшій розбудові Національної служби здоров'я України (створеної за моделлю Національної служби здоров'я Британії), яка застосовує систему "гроші йдуть за пацієнтом", – ідеться в повідомленні.

Метою спільної британсько-американської програми є "побудова в Україні прозорої та ефективної системи охорони здоров'я".

19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6327 про медичну реформу.

Згідно з документом, держава гарантує повну оплату коштом держбюджету України необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов'язаних із наданням екстреної медичної допомоги, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, а також супроводу вагітності та пологів. Закон набув чинності 30 січня 2018 року.

Основним пунктом реформування української медицини задекларовано принцип "гроші ходять за пацієнтом". Це дає змогу вибрати сімейного лікаря без прив'язки до прописки. Зарплата лікарів залежить від кількості підписаних із пацієнтами договорів.

Перший етап медичної реформи розпочався 2 квітня 2018 року. Перехід до другого етапу "Безкоштовна діагностика" було заплановано на 1 липня 2019 року, але замість нього розпочали підготовку до наступного етапу комп'ютеризації та оснащення лікарень належним обладнанням.

Наприкінці 2019 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про старт так званої програми медичних гарантій – із 1 квітня 2020 року бюджетні кошти будуть виділяти не на медзаклад, а на фінансування медпослуг. На думку Гончарука, це дасть змогу уникнути заборгованостей із зарплати в цій сфері. У бюджеті-2020 на ці цілі зарезервовано 72 млрд грн.
 



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