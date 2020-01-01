Керівник Державної податкової служби Сергій Верланов призначив нового виконувача обов’язків голови Головного управління ДПС в Одеській області після корупційного скандалу.

Про це повідомляє НВ.

Новим виконувачем обов’язків керівника податкової в Одеській області став колишній глава обласного управління Державної фіскальної служби Володимир Астрейко.

Інформація про це також з’явилася на офіційному сайті відомства.

Астрейко був призначений після відсторонення всього керівництва через корупційний скандал у податковій.

Зараз у податковій в Одеській області тривають обшуки, до відповідальності притягують не тільки колишню керівника обласного ДПС, а й першого заступника.

Раніше повідомлялося, що НАБУ викрило на хабарі в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей.

Глава регіональної податкової запропонувала керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури щомісячну плату в розмірі $25 тисяч за невтручання в справи податкової.