Американський експерт пояснив, навіщо Путін змінює Конституцію РФ

10:45 16.01.2020   Россия

Оголосивши про зміну Конституції Росії, президент РФ дав знати, що має намір залишитися при владі пожиттєво.

Таку думку висловив професор Джорджтаунського університету, економіст, експерт з питань Росії Андерс Аслунд. Про це він написав серії твітів, повідомляє Укрінформ.

«Призначивши конституційну комісію, Путін ясно дав зрозуміти, що бажає залишитися при владі назавжди, незалежно від посади і що для цього йому не потрібно приєднувати Білорусь», - заявив експерт, зазначивши, що «це є очевидною перемогою президента Лукашенка та Білорусі».

Дуже дивно, вважає Аслунд, що Путін «так довго тримав такого безуспішного прем'єр-міністра, як Дмитра Медведєва». «Найкраще, що можна сказати про Медведєва, це те, що він був настільки слабкий, що його можна було звільнити в будь-який час», - написав він, додавши, що Путін скасував ті кілька реформ, які Медведєв запровадив на посаді президента у 2008-2012 роках.

За словами експерта, «тримаючи Медведєва» на посаді прем’єр-міністра, Путін демонстрував, що ніяких реформ проводити не збирається.

«Водночас немає жодних підстав вважати, що він зробить це зараз», - додав Аслунд. «Аполітичний технократ», начальник податкової 53-річний Михайло Мішустін стане «природною заміною» Медведєву.

На думку експерта, намір Путіна призначити Медведєва заступником голови Ради безпеки, яку той очолює, «означає, що навряд чи Медведєва притягнуть до відповідальності за корупцію». Аслунд також зазначив, що секретар Радбезу Микола Патрушев, швидше за все, залишиться на своїй посаді.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду. Президент Путін запропонував Медведєву посаду заступника голови Радбезу, яку запровадять спеціально для нього.

Очолити уряд від запропонував голові податкової служби РФ Махалові Мішустіну. Водночас Путін оголосив про намір внести зміни до конституції Росії, щоб прем’єр-міністра РФ та членів уряду призначала Держдума, а не президент.

Вважалося, що Путін ініціював заходи з економічної та політичної інтеграції Росії та Білорусі, аби забезпечити собі місце лідера нового державного утворення. 



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