В окупованому Сімферополі планують назвати вулицю на честь загиблого ватажка «ДНР» Захарченка

10:01 16.01.2020   Крым

В окупованому Сімферополі планують назвати вулицю іменем загиблого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це повідомив «депутат» Держдуми РФ від анексованого Криму Андрій Козенко, передає НВ.

Таке рішення ухвалили 15 січня на засіданні так званої комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань вулично-дорожньої мережі Сімферополя.

З такою ініціативою виступив «інтеграційний комітет «Росія — Донбас».

Козенко додав, що в майбутньому на цій вулиці планують висадити алею троянд.

Нагадаємо, ватажка проросійської терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка було вбито 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху у ресторані Сепар в окупованому Донецьку.



Ще на цю тему:

13:30 16.01.2020
В оккупированном Крыму резко подорожали школьные дискотеки
11:30 16.01.2020
Портовый прорыв в оккупированном Севастополе запланирован в феврале после Сочинского экономического форума
08:45 15.01.2020
Бывшая дача Ахметова под Ялтой продана структуре «Газпрома»
20:15 14.01.2020
ЖД-сообщение через «крымский мост» оккупантов собирает кровавую жатву
19:30 14.01.2020
Справу щодо ексзаступника командира севастопольського "Беркуту" передали до суду
13:30 14.01.2020
В оккупированном Крыму продолжают надувать «туристический пузырь»
12:30 14.01.2020
ФСБшники обнаружили «схрон» патронов и гранат в Ленинском районе
16:15 13.01.2020
Оккупационные власти Крыма продолжают надувать «туристический пузырь»
11:40 13.01.2020
Оккупанты жалуются на катастрофическую не хватает машин «скорой помощи»
14:01 10.01.2020
«Крымские морские порты» начали массовые сокращения
12:01 10.01.2020
На адмінкордоні з Кримом затримали учасника окупації півострова
11:41 10.01.2020
Близько 4 тисяч переселенців гостро потребують житла – заступник міністра
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 16.01.2020
Американський експерт пояснив, навіщо Путін змінює Конституцію РФ
10:11 16.01.2020
«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
09:45 16.01.2020
Кремль: референдуму щодо змін до конституції, пропонованих Путіним, не буде
08:45 16.01.2020
Російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
11:44 16.01.2020
У Туреччині розблокували онлайн-енциклопедію Wikipedia
18:20 15.01.2020
Минобороны Турции назвало сроки полного введения С-400 в строй
16:45 15.01.2020
Доходы от эксплуатации канала «Стамбул» достигнут $1 млрд в год
18:45 14.01.2020
Турецька ракета Gökdoğan успішно завершила випробування
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 16.01.2020
В оккупированном Крыму резко подорожали школьные дискотеки
13:15 16.01.2020
Кулеба: Угорщина зараз – не проблема у наших відносинах з НАТО
13:01 16.01.2020
Бердянский порт получил после докового ремонта рейдовый катер «Дмитрий Чубарь»
12:30 16.01.2020
Тральщик ЧФ РФ «Иван Антов» впервые направился в Средиземное море
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд