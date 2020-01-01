В окупованому Сімферополі планують назвати вулицю на честь загиблого ватажка «ДНР» Захарченка
|10:01 16.01.2020
|Крым
В окупованому Сімферополі планують назвати вулицю іменем загиблого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка.
Про це повідомив «депутат» Держдуми РФ від анексованого Криму Андрій Козенко, передає НВ.
Таке рішення ухвалили 15 січня на засіданні так званої комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань вулично-дорожньої мережі Сімферополя.
З такою ініціативою виступив «інтеграційний комітет «Росія — Донбас».
Козенко додав, що в майбутньому на цій вулиці планують висадити алею троянд.
Нагадаємо, ватажка проросійської терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка було вбито 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху у ресторані Сепар в окупованому Донецьку.
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