Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що референдум щодо пропонованих Володимиром Путіним змін до конституції країн не передбачається.

Він сказав про це через кілька годин після виступу Путіна перед парламентом, в якому він запропонував внести зміни до конституції, перерозподіливши владні повноваження на користь парламенту і Державної ради, яка наразі не має реальних повноважень.

Путін сказав, що зміни пропонують ухвалити всенародним голосуванням, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас прессекретар російського президента заявив, що Володимир Путін підпише окремий указ, в якому будуть визначені терміни і порядок проведення голосування щодо поправок до конституції.

Пєсков, якого цитує російське державне агентство новин ТАСС, заявив, що йдеться саме про голосування, а не про референдум.

«Оскільки президент говорив про субстанції, які не стосуються основоположних статей конституції, то в даному випадку не може йтися про референдум і фактично навіть не мається на увазі будь-яке ухвалення шляхом голосування. Але у зв’язку з тим, що це є досить серйозною реформою, президент вважав за доцільне і необхідне для себе таким чином порадитися з громадянами. Тому йдеться саме про голосування, терміни проведення якого і порядок будуть визначені додатково і потім формалізовані окремим указом», – сказав Пєсков.

Закон про зміни до основного закону Росії обіцяють підготувати до кінця літа.

Через кілька годин після послання Путіна уряд Росії подав у відставку. Про це повідомив голова російського кабміну Дмитро Медведєв. Медведєв наголосив, що рішення з приводу наступного складу кабінету міністрів буде ухвалювати президент.

Путін повідомив про намір запровадити нову посаду заступника голови Ради безпеки Росії і призначити Дмитра Медведєва на цю посаду.

У другій половині дня 15 січня Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра.