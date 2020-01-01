Кремль: референдуму щодо змін до конституції, пропонованих Путіним, не буде
|09:45 16.01.2020
|Россия
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що референдум щодо пропонованих Володимиром Путіним змін до конституції країн не передбачається.
Він сказав про це через кілька годин після виступу Путіна перед парламентом, в якому він запропонував внести зміни до конституції, перерозподіливши владні повноваження на користь парламенту і Державної ради, яка наразі не має реальних повноважень.
Путін сказав, що зміни пропонують ухвалити всенародним голосуванням, повідомляє Радіо Свобода.
Водночас прессекретар російського президента заявив, що Володимир Путін підпише окремий указ, в якому будуть визначені терміни і порядок проведення голосування щодо поправок до конституції.
Пєсков, якого цитує російське державне агентство новин ТАСС, заявив, що йдеться саме про голосування, а не про референдум.
«Оскільки президент говорив про субстанції, які не стосуються основоположних статей конституції, то в даному випадку не може йтися про референдум і фактично навіть не мається на увазі будь-яке ухвалення шляхом голосування. Але у зв’язку з тим, що це є досить серйозною реформою, президент вважав за доцільне і необхідне для себе таким чином порадитися з громадянами. Тому йдеться саме про голосування, терміни проведення якого і порядок будуть визначені додатково і потім формалізовані окремим указом», – сказав Пєсков.
Закон про зміни до основного закону Росії обіцяють підготувати до кінця літа.
Через кілька годин після послання Путіна уряд Росії подав у відставку. Про це повідомив голова російського кабміну Дмитро Медведєв. Медведєв наголосив, що рішення з приводу наступного складу кабінету міністрів буде ухвалювати президент.
Путін повідомив про намір запровадити нову посаду заступника голови Ради безпеки Росії і призначити Дмитра Медведєва на цю посаду.
У другій половині дня 15 січня Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра.
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