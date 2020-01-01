Україна очікує від Туреччини в ОБСЄ більшої уваги до Криму

09:32 16.01.2020   Крым

Україна очікує від Турецького головування в Форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки підтримки в питаннях розв’язання російсько-українського конфлікту на Донбасі та зрушення проблеми демілітаризації і деокупації Криму.

Про це в коментарі власному кореспонденту  Укрінформу заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Ми очікуємо від Турецького головування в Форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки активного обговорення та привернення більшої уваги до російсько-українського конфлікту на Донбасі та питань демілітаризації і деокупації Криму", - заявив дипломат, коментуючи представлення Туреччиною своєї програми головування на засіданні Форуму 15 січня у Відні.

Дипломат позитивно відзначив те, що заступник міністра закордонних справ Туреччини Седат Онал під час презентації пріоритетів та цілей Турецького головування заявив, що однією з важливих тем буде "криза в та навколо України".

"Ми добре співпрацюємо з турецькою делегацією в ОБСЄ, вони з розумінням ставляться до наших проблем, підтримують нас, у тому числі по проблемі мілітаризації Росією Криму. Вони категорично і чітко висловлюються про те, що Крим – це Україна, і закликають Росію до деокупації та виконання принципів ОБСЄ і міжнародного права", - заявив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

Туреччина упродовж січня-квітня 2020 року очолюватиме Форум ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки — одного з двох основних директивних органів Організації, що засідають на регулярній основі в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні.

Головування в Форумі, який займається військово-політичними питаннями (передусім, контролем над озброєннями та зміцненням довіри та безпеки), проходить на ротаційній основі та триває 4 місяці. Його засідання проходять на щотижневій основі — щосереди в палаці Гофбург.



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