Введення нового формату у співпраці між НАТО і країнами-партнерами, який окреслений формулою «Один план – одна країна», не знизить рівень співробітництва між Альянсом і Україною, яка залишається для союзників абсолютним пріоритетом.

Про це у середу під час зустрічі з пресою за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Цей підхід ще офіційно не запущений. Більш того, цей підхід не лише для України, а й для всіх партнерів. І по суті, НАТО на передовому досвіді стосунків з Україною створює цей новий підхід. Тобто, у нас вже є комплексний пакет допомоги від НАТО, який є цілісною програмою», - сказав урядовець.

Він нагадав, що зараз НАТО створює формат, спільний для всіх партнерів, щоб співробітництво з ними відбувалося за однією моделлю.

«Це жодним чином не призведе до зменшення рівня співробітництва з Україною або усереднення взаємодії з усіма партнерами. Ні, ми залишаємося абсолютним пріоритетом. Я неодноразово під час візиту мав запевнення від найрізноманітніших співрозмовників, що Україна і співробітництво з нею є пріоритетом для Альянсу», - додав Кулеба.