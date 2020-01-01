Під час засідання Комісії Україна-НАТО обговорювалося питання допуску України до системи оборонних закупівель Альянсу.

Про це сьогодні у під час зустрічі з пресою у штаб-квартири НАТО заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми детально обговорили те, яким чином Україна отримає доступ до системи закупівель оборонної продукції, яка існує в НАТО, тому що ми хочемо створити нові можливості для українських експортерів, продавати свою продукцію країнам-членам НАТО", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що в НАТО існує система закупівлі товарів оборонного характеру, подібна до української системи ProZorro, яка дозволяє не лише купувати такі товари, але й продавати свої.

"Із закупівлею вже простіше. А от з продажами на цій платформі потрібно ще вжити деякі кроки, зокрема, навчити українські компанії та українських виробників, як потрапляти в цю систему, як в ній працювати, як продавати свої товари і заробляти гроші. Ми обговорювали з Альянсом, яким чином нам організувати такі тренінги", - розповів український урядовець.

Він зауважив – для того, щоб Україна повною мірою залучилася до системи таких закупівель НАТО, потрібно провести в Брюсселі велику презентацію для союзників, щоб вони краще розуміли можливості України. Для цього в НАТО вже існують певні формати, які обговорювалися сьогодні.

Кулеба підкреслив, що категорії українські виробників, які залучатимуться до такої співпраці, не можна звужувати лише виробниками зброї.

"Йдеться про будь-яке обладнання чи речі, що пов’язані з оборонним сектором. Вони (НАТО) отримають додатковий ефективний інструмент для збільшення своїх продажів. Ми, зі свого боку, отримаємо інструмент мотивації українських виробників виробляти продукцію, що відповідатиме стандартам НАТО, тому що вони бачать, що можуть купувати. Це взаємовигідна історія для всіх, і ми з НАТО проговорювали вже певні конкретні речі, яким чином ми можемо в цю систему зайти", - наголосив урядовець.