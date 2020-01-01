Після відставки російського прем’єра Дмитра Медведєва, федеральні чиновники губляться в здогадах про можливого наступника Медведєва і кажуть, що відставці передувало невдоволення Кремля виконанням травневого указу російського президента.

Про це пише УНН з посиланням на матеріал російської редакції видання Forbes.

Федеральний чиновник стверджує виданню, що рішення про відставку Медведєва прийняв сам Путін. На сайті Кремля за годину до оголошення про відставку було опубліковано повідомлення про те, що президент зустрічався з Медведєвим. Подробиць цієї зустрічі немає. На сайті Кремля її зміст описано так: “Обговорювалися ініціативи, озвучені главою держави в посланні, питання, пов’язані з реалізацією його положень”.

Невдоволення Кремля викликала робота уряду по виконанню травневого указу президента, кажуть два джерела Forbes, близьких до Білого дому. В кінці минулого року у Медведєва було обговорення національних проектів з Путіним, розповідає один з джерел Forbes, знайомий з деталями цієї зустрічі. “Путіну дали папір, з якої було очевидно, що нацпроекти і національні цілі лежать в абсолютно різних площинах, і перші ніяк не допомагають досягти других. Це викликало вкрай емоційну реакцію Путіна”, — переказує один зі співрозмовників Forbes.

У середу, 15 січня, одразу після того, як Володимир Путін закінчив читати своє послання Федеральним зборам, він зустрівся з прем’єром Дмитром Медведєвим, а потім з членами уряду. На цій зустрічі Медведєв оголосив, що він сам і його кабінет міністрів йдуть у відставку.

Путін вже заявив, що планує ввести нову посаду заступника голови Ради безпеки і призначити на цю посаду Дмитра Медведєва. “Дмитро Анатолійович завжди займався цими питаннями. І з точки зору підвищення нашої обороноздатності і безпеки, я вважаю за можливе і просив його про це, щоб він в майбутньому зайнявся питаннями саме цієї властивості, цією категорією питань”, — сказав Путін на зустрічі з членами уряду.

До такого рішення ніхто з членів уряду не був готовий, сказали Forbes два джерела в апараті уряду. Це ж говорять і два федеральних міністра виданню The Bell.

Також зазначимо, що Путін вніс кандидатуру нового російського прем’єра та провів з ним зустріч.