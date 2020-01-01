Об этом активистам «Крымской солидарности» сообщил друг семей Сервер Каймаканов, посетивший сегодня изолятор.

«Я попытался сделать сегодня передачи Рустему Эмирусеинову, Арсену Абхаирову, Эскендеру Абдулганиеву, но у меня их не приняли, аргументируя это тем, что в ФКУ Следственный изолятор №1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю таких на сегодняшний день нет. Убыли. Куда точно - мне неизвестно», - прокомментировал Каймаканов.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района прошли обыски. Сразу после задержания в Управление ФСБ в Симферополе были доставлены Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов.

Все трое обвиняются по ст. 205.5 (Эмирусеинов - часть первая, Абдулганиев и Абхаиров - часть вторая). Свою вину арестованные не признают.

По мнению правозащитного центра «Мемориал», преследование Арсена Абхаирова, Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева политически мотивированно. После подробного изучения данного уголовного дела, Правозащитный центр «Мемориал» рассмотрит вопрос возможности их признания политзаключенными.