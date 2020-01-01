Спільні навчання України і НАТО в Одесі: Кулеба і Каденбах підписали документ

08:01 16.01.2020   Украина

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах остаточно узгодили модальності проведення спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні «Непорушна стійкість – 2020» (Coherent Resilience 2020), які відбудуться у жовтні 2020 року в Одесі.

Відповідний документ вони підписали сьогодні, 15 січня, у рамках візиту Дмитра Кулеби до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, повідомляє Урядовий Портал.

Навчання «Непорушна стійкість – 2020» відбудуться 5-9 жовтня цього року в Одесі. Учасники з України та держав-членів НАТО відпрацьовуватимуть алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні. Мета – злагоджено, вчасно і грамотно реагувати на кібератаки, напади на порти, захоплення транспортних шляхів та інші загрози.

«Нам потрібно більше навчань і більше спільних дій із НАТО. Сьогодні ми робимо ще один крок у цьому напрямку. Навчання також важливі для розбудови нашої системи національної стійкості у протидії гібридним загрозам», – зауважив Дмитро Кулеба.

Загалом у «Непорушній стійкості – 2020» візьмуть участь понад 200 фахівців. З української сторони – представники понад 20 відомств, серед яких Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), Міністерство оборони, Міністерство зовнішніх справ, Міністерство внутрішніх справ та органи системи МВС, Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури, молоді та спорту та інші. Також долучаться НАК «Нафтогаз України», Інститут стратегічних досліджень.

З боку Альянсу на навчаннях будуть представники центрів передового досвіду НАТО (зокрема – з енергобезпеки, кібербезпеки та морської безпеки), Представництва НАТО в Україні. Долучиться і Європейський центр досвіду з протидії гібридним загрозам.

Україна та НАТО відпрацюють сценарій певної критичної ситуації, яка вимагатиме злагоджених дій. Упродовж навчання органи влади зможуть звірити свої плани, перевірити ефективність реагування та відновлення, вміння вчасно комунікувати між собою та інформувати людей.

Оцінюватиме взаємодію Вища морська школа США. За результатами навчань вони оцінять сильні і слабкі сторони взаємодії, а детальний аналіз і рекомендації нададуть на початку 2021 року.

Нагадаємо, що це вже не перші спільні навчання України та НАТО. У 2017 році українські органи влади разом з представниками НАТО відпрацьовували взаємодію з питань захисту критичної електроенергетичної інфраструктури.

Довідково

Об'єкти критичної інфраструктури — підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров'я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних матеріальних та фінансових збитків, людських жертв.



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