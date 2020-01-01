Морські загрози 2020 (№3) - статистика по штучним утриманням "маріупольських" та "бердянських суден" в Керченській протоці

20:45 15.01.2020   Крым

Морські загрози 2020 (№3) - Ситуація в Азовському морі: статистика по штучним утриманням "маріупольських" та "бердянських суден" в Керченській протоці за грудень 2019 та 2020 рік.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

1. За грудень 2019 року середня тривалість штучного утримання з боку РФ суден, що йдуть з Чорного моря до українських портів Азовського моря - Маріуполя, Бердянська, склала 31,5 годин (в листопаді - 40,9 годин, в середньому за 2019 рік - 29,9 годин) - діаграма 1.

2. За грудень 2019 року середня тривалість штучного утримування перед Керченською протокою з боку РФ суден, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами склала 36,7 годин (в листопаді - 39,6, в середньому за 2019 рік - 37,4 годин) - діаграма 2.

За нашим прогнозом у 2020 році створення з боку РФ перешкод судноплавству через окуповану Керченську протоку до/з українських портів Азовського моря (Бердянська та Маріуполя) буде тривати.

У всякому разі сьогодні не проглядається жодної причини для того, щоб РФ припинила маніпулювати "ключом від Керченської протоки", що після захоплення Кримського півострову знаходиться в її руках.

Подробиці - в нашій статті на сайті BlackSeaNews "(Не)Прогнозований шторм – від Маріуполя до Босфору. Морські ризики на 2020: Азовське море" (посилання в 1-му коментарі).

 



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