Морські загрози 2020 (№3) - статистика по штучним утриманням "маріупольських" та "бердянських суден" в Керченській протоці
|20:45 15.01.2020
|Крым
Морські загрози 2020 (№3) - Ситуація в Азовському морі: статистика по штучним утриманням "маріупольських" та "бердянських суден" в Керченській протоці за грудень 2019 та 2020 рік.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:
1. За грудень 2019 року середня тривалість штучного утримання з боку РФ суден, що йдуть з Чорного моря до українських портів Азовського моря - Маріуполя, Бердянська, склала 31,5 годин (в листопаді - 40,9 годин, в середньому за 2019 рік - 29,9 годин) - діаграма 1.
2. За грудень 2019 року середня тривалість штучного утримування перед Керченською протокою з боку РФ суден, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами склала 36,7 годин (в листопаді - 39,6, в середньому за 2019 рік - 37,4 годин) - діаграма 2.
За нашим прогнозом у 2020 році створення з боку РФ перешкод судноплавству через окуповану Керченську протоку до/з українських портів Азовського моря (Бердянська та Маріуполя) буде тривати.
У всякому разі сьогодні не проглядається жодної причини для того, щоб РФ припинила маніпулювати "ключом від Керченської протоки", що після захоплення Кримського півострову знаходиться в її руках.
Подробиці - в нашій статті на сайті BlackSeaNews "(Не)Прогнозований шторм – від Маріуполя до Босфору. Морські ризики на 2020: Азовське море" (посилання в 1-му коментарі).
Ще на цю тему:
На Херсонщині для кримчан спростили доступ до адмінпослуг
Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК
У Херсоні Таміла Ташева проведе особистий прийом громадян з тимчасово окупованого Криму
Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Николая Семены
У Президента вважають доцільним зберегти особливий статус Севастополя до деокупації
Посольство України засуджує Daily Mail за "російський" Крим
Прем'єр Польщі: Для нормалізації відносин із Європою Росія має повернути Крим і припинити агресію на Донбасі
Севастопольский морской порт останется в собственности города
«Верховный» оккупант пригрозил укрепить свой морской статус
Путін зізнався, що з водопостачанням в анексованому Криму все погано