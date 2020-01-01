У 2019 році «Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тис тонн вантажів

20:51 15.01.2020   Украина

Група «Агровіста» (раніше — група компаній «УкрАгроКом» і «Гермес-Трейдинг») у 2019 році транспортувала власним річковим флотом 115 тис тонн вантажів. 

Про це повідомила прес-служба групи, пишуть Порти України.

Річковий флот «Агровісти», що складається з 2 буксирів і 4 несамохідних барж загальною місткістю 7800 тонн, виконав 17 рейсів до портів Херсон і Миколаїв. «Здебільшого зернові перевантажувались на морські коастерні судна для подальшого відправлення на базисі CIF кінцевим споживачам до таких країн, як Туреччина, Кіпр, Італія, Ліван, Ізраїль. 90% вантажів становила кукурудза, серед іншого — пшениця, ячмінь, ріпак, соняшниковий шрот», — ідеться у повідомленні.

Головним портом навантаження флоту був і залишається Світловодськ, але торговий підрозділ компанії рухається у напрямку розширення бази постачальників. У 2019 році завантаження здійснюівалися також на річкових елеваторах Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

«Неабиякий внесок у загальний обсяг перевезень зернових по річці було зроблено спільними зусиллями з компанією «Портошипінг». Один із буксирів працював у тайм-чартері з баржами замовника. В цьому тандемі було перевезено 73 тис. тонн зернових здебільшого для перевантаження на зовнішньому рейді Миколаєва (банка Трутаєва)», — зазначила прес-служба.

Група «Агровіста» контролює Світловодський річковий термінал (потужність одночасного зберігання зернових — 94 тис. тонн), елеваторні підприємства «Шарівське» (81 тис. тонн), «ХПП Добронадіївське» (70,5 тис. тонн), «Украгроком» (60 тис. тонн), «Королівське ХПП» (47,2 тис. тонн). Власний флот компанії розпочав перевезення у жовтні 2018 року. У складі флоту — два буксири-штовхачі і чотири несамохідні трюмні баржі загальною місткістю близько 8 тис. тонн, які дозволяють щорічно перевозити близько 150 тис. тонн зерна. Флот здійснює перевезення зерна до портів Миколаєва, Херсона по річці Дніпро. Засновниками групи є бізнесмени Анатолій Кузьменко та Юрій Скічко.

У 2018 році «Агровіста» збільшила відвантаження на водний транспорт порівняно з 2017 роком на 12% — до 93,2 тис. тонн.



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