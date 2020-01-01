Инженеры общевойсковой армии Южного военного округа на Кубани в ближайшее время получат на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 на автомобильной базе КамАЗ .



С военнослужащими будет проведено дополнительное обучение по работе на новой технике и занятия по ее практическому применению при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: расчистке селепропускного канала при схождении селей, наведению мостовых переходов в поймах рек при весеннем разливе, пишет ЦАМТО.

Тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 предназначены для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3,5 м с целью пропуска через них колесной и гусеничной техники весом до 60 т. Для организации одной переправы с помощью механизированного моста необходимо до 45 мин. Собирает и разбирает тяжелый механизированный мост расчет из восьми человек.