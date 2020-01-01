В России из старых пассажирских сделают новые противолодочные самолеты
|20:15 15.01.2020
|Россия
Главкомат ВМФ подготовил технические требования к новейшему противолодочному авиационному комплексу (ПлАК), базой для которого станет пассажирский лайнер Ту-204 или его вариант Ту-214.
Как рассказали Известиям источники в военном ведомстве, преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда, передает flot.com.
По словам собеседников издания, в состав ПлАК войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины, а также противолодочное вооружение.
Кроме обычных гидроакустических буев и бортовой поисковой аппаратуры под контролем экипажа будут десантируемые с самолета беспилотные катера.
Самолеты Ту-204/214 по характеристикам близки к лайнерам "Боинг 737-800", на базе которых созданы американские патрульные P-8 "Посейдон". В семействе авиалайнеров Ту-204/214 уже имеется несколько вариантов, созданных специально для силовых ведомств. На вооружении Минобороны РФ состоят два самолета комплексной разведки Ту-214Р.
Еще два разведчика Ту-214ОН построены для наблюдательных полетов в рамках международного Договора по открытому небу. В специальном летном отряде "Россия", обеспечивающем работу первых лиц государства, числятся Ту-214 в вариантах пункта управления, ретранслятора и специального узла связи.
Сегодня морская авиация ВМФ использует в качестве противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142.
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