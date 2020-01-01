Главкомат ВМФ подготовил технические требования к новейшему противолодочному авиационному комплексу (ПлАК), базой для которого станет пассажирский лайнер Ту-204 или его вариант Ту-214.

Как рассказали Известиям источники в военном ведомстве, преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда, передает flot.com.

По словам собеседников издания, в состав ПлАК войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины, а также противолодочное вооружение.

Кроме обычных гидроакустических буев и бортовой поисковой аппаратуры под контролем экипажа будут десантируемые с самолета беспилотные катера.

Самолеты Ту-204/214 по характеристикам близки к лайнерам "Боинг 737-800", на базе которых созданы американские патрульные P-8 "Посейдон". В семействе авиалайнеров Ту-204/214 уже имеется несколько вариантов, созданных специально для силовых ведомств. На вооружении Минобороны РФ состоят два самолета комплексной разведки Ту-214Р.

Еще два разведчика Ту-214ОН построены для наблюдательных полетов в рамках международного Договора по открытому небу. В специальном летном отряде "Россия", обеспечивающем работу первых лиц государства, числятся Ту-214 в вариантах пункта управления, ретранслятора и специального узла связи.

Сегодня морская авиация ВМФ использует в качестве противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142.