У кримського татарина Аліма Карімова, який утримується в СІЗО у Ростовській області, висока температура, проте медична допомога йому не надається.

Про це в Facebook повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, пише Укрінформ.

“Алім Карімов захворів на ангіну, внаслідок чого температура його тіла протягом трьох днів підвищена - 39,5 градусів. Однак, всупереч наявним проблемам зі здоров'ям, медичні працівники не надають громадянинові України належну допомогу, а адміністрація пенітенціарної установи не забезпечує можливість отримання ним медичних препаратів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Денісова, цей факт суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пунктів 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

Український омбудсмен звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з метою “терміново вжити заходів для відновлення прав громадянина України, а саме забезпечити проведення повного медичного обстеження та надання кваліфікованого лікування”.

Алім Карімов - один із заарештованих після масових обшуків в будинках кримськотатарських активістів в Криму 27 березня 2019 року. Тоді було затримано 23 особи. 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя незаконно заарештував всіх затриманих активістів. 29 березня їх перевезли в Ростовську область, де вони утримувалися в п'яти СІЗО.

Фото з сайту Укрінформ