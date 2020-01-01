Україна закликає турецьку LC WAIKIKI зупинити діяльність у Криму

19:45 15.01.2020   Крым

Посольство України в Туреччині привітало намір відомої турецької компанії LC WAIKIKI розширити свою мережу в Україні та закликало припинити діяльність на території незаконно анексованого РФ півострова Крим.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

«Вітаємо прагнення LC Waikiki розширити мережу в Україні. Вдячні покупці знають якість бренду та пам'ятають футболки з символікою України. Однак компанія, у якої широкі перспективи на ринку України, має дотримуватись українського законодавства і припинити діяльність в тимчасово окупованому Криму», - наголосив Сибіга.

На інтерактивній карті, де зображені магазини LC Waikiki на офіційному сайті, вказано існування двох магазині в анексованому Криму: один в Севастополі та два в Сімферополі. У пошуковій системі над картою ці міста віднесено до Росії.

Компанія LC WAIKIKI займається виробництвом і роздрібним продажем одягу, взуття та аксесуарів для дітей і дорослих, домашнього текстилю. Вона має майже тисячу магазинів у 47 країнах світу та оголосила про відкриття в Україні до 60 нових магазинів протягом трьох років.



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