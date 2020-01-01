Росія є найбільшою загрозою для ЄС – резолюція Європарламенту
|17:15 15.01.2020
|Россия
Росія є неминучою гібридною і конвенційною загрозою для Євросоюзу та його країн-членів.
На цьому наголошується в ухваленій у середу резолюції Європарламенту про імплементацію спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Європарламент відзначає, що Росія є найбільш безпосереднім джерелом гібридної і конвенційної (щодо застосування звичайних озброєнь – ред.) загрози безпеці ЄС та країн-членів, що також активно намагається підірвати європейську єдність, незалежність, основоположні цінності та міжнародні правила", - йдеться у тексті резолюції.
Європарламентарії визнали, що за нинішнього режиму у Москві зміни в агресивній російській політиці неможливі, а також закликали країни-члени ЄС до зміцнення стійкості проти Росії та опрацювання довготермінової стратегії відносно цієї країни на засадах стримування.
"Європарламент укотре заявляє про свою відданість у підтримці суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України, а також усіх країн "Східного партнерства" у межах міжнародно визнаних кордонів, згідно із міжнародним правом, нормами та принципами…", - наголосили у ЄП.
Європарламентарії також укотре наголосили на повній підтримці політики невизнання анексії Криму Росією.
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