Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами

19:30 15.01.2020   Греция

Військові грецькі літаки перехопили чотири турецькі винищувачі F-16 над островами Антропофагі й Макронісі в Егейському морі.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на заяву грецьких військових, пише Укрінформ.

“Турецькі літаки були перехоплені грецькими винищувачами відповідно до міжнародного права“, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два турецькі винищувачі F-16 були перехоплені о 12.03 на висоті близько 5,5 км над островом Антропофагі.

Іншу пару турецьких винищувачів грецькі військові перехопили на висоті 3 км над островами Макронісі й Антропофагі.



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