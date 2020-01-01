Військові грецькі літаки перехопили чотири турецькі винищувачі F-16 над островами Антропофагі й Макронісі в Егейському морі.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на заяву грецьких військових, пише Укрінформ.

“Турецькі літаки були перехоплені грецькими винищувачами відповідно до міжнародного права“, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два турецькі винищувачі F-16 були перехоплені о 12.03 на висоті близько 5,5 км над островом Антропофагі.

Іншу пару турецьких винищувачів грецькі військові перехопили на висоті 3 км над островами Макронісі й Антропофагі.