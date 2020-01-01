Уряд Росії пішов у відставку

16:15 15.01.2020   Россия

Уряд Російської Федерації пішов у відставку, повідомив прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв. 

Російські державні агентства пишуть, що президент РФ Володимир Путін попросив уряд виконувати обов'язки в повному обсязі до формування нового кабінету, пише ZN,UA.

Відзначається, що Медведєв вважає правильним подати у відставку уряду на тлі оголошених Путіним пропозицій щодо зміни конституції РФ.

"Ці зміни, коли вони будуть прийняті, цілком ймовірно, і це буде зроблено після обговорення, як це було сказано, вони внесуть суттєві зміни не тільки в цілий ряд статей конституції, але і в цілому в баланс влади, влади виконавчої, влади законодавчої , влади судової ", - сказав Медведєв. "У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд РФ, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд РФ в нинішньому складі подав у відставку ".

Путін повідомив про намір ввести посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ і запропонувати цю посаду Медведєву. Медведєв може зайнятися питаннями обороноздатності і безпеки.

"Якщо для введення нової посади в Раді безпеки для Медведєва потрібні зміни в закон, то це треба зробити, буду просити депутатів про підтримку", - сказав Путін.



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