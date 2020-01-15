В 2019 году грузооборот морского терминала Ника-Тера, входящего в группу компаний Group DF, составил 8,637 млн тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на компанию.

Всего за отчетный период на причалах предприятия было обработано 410 судов, в 2018 году эта цифра составила 335 судов.

"Для терминала - 8,637 млн тонн грузооборота - это абсолютный рекорд. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 млн тонн или 48%", - отметил начальник морского терминала Алим Агакишиев.

По словам начальника терминала на результат повлияла реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение скорости обслуживания клиентов.

"Мы не просто увеличили скорость погрузочно-разгрузочного процесса, мы откорректировали весь производственный процесс, поправили технологию работы в порту и логистику", - заявил Агакишиев.

Отмечается, что в структуре грузооборота зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 млн тонн или 69 % от общего объёма, навалочные - 1,7 млн тонн (19,7%), шрот и отруби - 772,5 тыс тонн (8,9 %), наливные - 204, 7 тыс тонн (2,4 %).