Порушення прав кримських татар: Human Rights заявляє про судилища і катування

18:40 15.01.2020   Крым

Протягом року російська влада в окупованому Криму продовжувала знущатися з кримських татар, переслідуючи десятки людей за непідтвердженими звинуваченнями в тероризмі.

Про це йдеться в оприлюдненій «Всесвітній доповіді» Human Rights Watch 2020 року, пише Укрінформ.

“Протягом року російська влада в окупованому Криму продовжувала знущатися з кримських татар, переслідуючи десятки людей за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. Тільки у березні російською владою було заарештовано 24 кримських татар, більшість із яких брали активну участь у діяльності об'єднання “Кримська солідарність” – організації, що надає правову та соціальну підтримку родинам заарештованих і ув'язнених за політично мотивованими справами. Усіх заарештованих звинуватили у причетності до панісламського руху “Хізб ут-Тахрір”, - йдеться у доповіді.

Також зазначається, що у червні минулого року у Криму було заарештовано ще вісьмох кримських татар за таким самим звинуваченням. При цьому, проти жодного з обвинувачених в тероризмі не було висунуто звинувачень у вчиненні будь-якого акту насильства.

Повідомляється, що принаймні четверо заарештованих зазнали катувань або жорстокого поводження з боку співробітників російських силових структур.

У доповіді наголошено, що у червні Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав російську владу негайно перевести в лікарню Едема Бекірова, тяжкохворого кримськотатарського активіста, якого утримували в СІЗО з грудня 2018 року. Росія відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ і звільнила Бекірова лише у серпні, а у вересні Бекіров повернувся до Києва в рамках обміну полоненими.

У грудні 2018 року Міністерство юстиції РФ висунуло вимогу до “Кримської центральної колегії адвокатів” виключити зі своїх лав адвоката-правозахисника Еміля Курбедінова через підозру у його причетності до “екстремістської діяльності”. Перед цим, теж у грудні, суд засудив Курбедінова до п’яти днів арешту за старий, 2013 року, допис у соцмережах про мітинґ “Хізб ут-Тахрір” у Криму.

Як повідомлялось, з 2015 року щонайменше 63 кримських татар були притягнуті до відповідальності за сфабрикованими обвинуваченням, йдеться у доповіді Human Rights Watch



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