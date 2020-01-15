Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работы по введению в строй российских зенитных ракетных систем С-400 завершатся в апреле или мае 2020 года.

Как сообщили Известия, об этом 15 января пишет издание Türkiye.

По словам Акара, использование ЗРК С-400 — вопрос принципиальный, на данный момент продолжаются работы по внедрению систем и обучение их эксплуатации.

Днем ранее, 14 января, замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что Турция отказалась избавляться от приобретенных у России ЗРК С-400.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп в последствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

В декабре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить американские системы ПРО Patriot в случае появления выгодного предложения.

11 декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки С-400. По словам сенатора Боба Менендеса, «действия Турции вышли за рамки». Приобретение страной российских ЗРК, отметили в комитете, является поводом для санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал о том, что в случае если США не поставит стране истребители F-35, Анкара сможет найти им альтернативу, в том числе и на российском рынке. Дипломат отметил, что в выборе между поставками F-35 и С-400 нет никакой политической составляющей, а США отклоняет все предложения Турции по этому вопросу.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.