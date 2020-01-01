Красноперекопская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы оккупационной администрации Красноперекопска.

Экс-мэр обвиняется в «использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», пишут Новости Крыма.

По версии следствия, обвиняемый, являясь главой органа местного самоуправления, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации для проведения реконструкции одной из улиц города, хотя фактически работы выполнены не были.

Указанный акт послужил основанием для необоснованного перечисления подрядной организации денежных средств, в результате чего муниципальному бюджету городского округа Красноперекопск причинен ущерб на сумму 2,3 млн руб.

Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд оккупированного Крыма для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.