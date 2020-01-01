На российской военной базе в Армении в рамках отработки слаженности танковых экипажей началась подготовка к «дуэлям» танков Т-72Б в зимних условиях.

Военнослужащие выполнили нормативы по тактической, специальной и огневой подготовкам, а также сдали зачеты по вождению боевой машины по горной, пересеченной местности, преодолели естественные и искусственные препятствия такие, как косогоры, спуски, подъемы, колейный мост, противотанковый ров, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических стрельб на танковой директрисе полигона Алагяз военнослужащие выполняют задачи по выбору огневых позиций, созданию маскировки опорных пунктов, системы огня для уничтожения живой силы и бронетехники условного противника. Танкисты ведут двусторонние боевые действия, поражают цели с места и в движении с применением электронных стабилизаторов и всего комплекса управления вооружением.

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих танковых подразделений, задействовано свыше 30 единиц техники.

Помимо этого, на полигоне Алагяз российской военной базе в Армении началась полевая подготовка сформированных артиллерийских расчетов.

В течение месяца военнослужащие будут обучаться по новой методике, основанной на боевом опыте современных вооруженных конфликтов.

Артиллерийские расчеты выполняют нормативы по развертыванию техники из походного в боевое положение, упражнения стрельб из самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».

При подготовке артбатарей и расчётов каждый военнослужащий научится самостоятельно решать учебно-боевые задачи, действовать по командам командиров и уничтожать огневые позиции и цели противника, применяя различные поправки на зимние условия и горную местность.

В практической подготовке сформированных артиллерийских расчетов принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 80 единиц военной специальной техники.