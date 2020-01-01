РНКБ профинансировал крупнейшего крымского производителя молочной продукции

14:15 15.01.2020   Крым

РНКБ открыл новую кредитную линию для одного из крупнейших производителей молочной продукции в оккупированном Крыму ООО «Новатор».

 Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет Крыминформ.

«РНКБ открыл новую кредитную линию для ООО «Новатор» с общим лимитом на сумму 200 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Средства предоставлены до конца 2020 года на пополнение оборотных средств, а именно: приобретение молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов.

«Поддержка сельского хозяйства региона является одним из приоритетов работы для РНКБ, – рассказал и.о. председателя правления РНКБ Алексей Щербаков. - Предприятие «Новатор» - это наш давний, надежный и перспективный партнер, в развитии которого мы также заинтересованы».

ООО «Новатор» является одним из крупнейших производителей молочной продукции оккупированного Крыма. Основное направление деятельности предприятия - производство молочных продуктов (сухие молокопродукты, твердые сыры, цельномолочная продукция и пр.). Собственные торговые марки: «Молочный доктор», «Джанкойский сыр», «Азбука Крыма», «Милая деревня». Производственная мощность предприятия – 300 тонн перерабатываемого молока за смену.

РНКБ - системообразующий банк Крыма со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20 000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 2,1 миллиона физических лиц и около 65 тысяч корпоративных клиентов.



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