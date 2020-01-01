Спортсменка из оккупированного Крыма выступит на рейтинговом турнире в Италии

С 15 по 18 января в Риме пройдет первый в олимпийском сезоне рейтиговый турнир UWW «Matteo Pellicone».

Сборная России по женской борьбе примет участие в соревнованиях практически основным составом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта оккупированного Крыма, пишет КИА.

Сообщается, что в составе сборной России в весовой категории до 50 килограммов выступит Вероника Гурская из Симферополя.