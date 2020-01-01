На рейтинговом турнире в Италии за сборную РФ выступит спортсменка из оккупированного Крыма
|17:30 15.01.2020
|Крым
Спортсменка из оккупированного Крыма выступит на рейтинговом турнире в Италии
С 15 по 18 января в Риме пройдет первый в олимпийском сезоне рейтиговый турнир UWW «Matteo Pellicone».
Сборная России по женской борьбе примет участие в соревнованиях практически основным составом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта оккупированного Крыма, пишет КИА.
Сообщается, что в составе сборной России в весовой категории до 50 килограммов выступит Вероника Гурская из Симферополя.
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