В Крыму возбудили «дело» против имама / Фото
|13:15 15.01.2020
|Крым
В оккупированном Крыму возбуждено уже второе административное «дело» за якобы проведение «незаконной миссионерской деятельности».
Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов, пишет ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
«Во время проведения молитвы 3 декабря 2019 года по ул. Мокроусова в мечеть вошел неизвестный человек, немного постоял и вышел. После того, как молитва закончилась все прихожане вышли на улицу, там уже стояли сотрудники ФСБ, МЧС. Они вменяют имаму мечети Расиму Дервишеву административное правонарушение за незаконную миссионерскую деятельность», — рассказал адвокат Айдер Азаматов.
По информации адвоката, «дело» было возбуждено из-за проведения пятничной проповеди и намаза.
«Засняли его на камеру и теперь вменяют имаму административное правонарушение. Нельзя считать проведение намаза миссионерской деятельностью. Я считаю, что таким образом просто хотят оказать давление на имама. Имам сказал, что это были обычные прихожане мечети и проводить свою «миссионерскую деятельность» тут не для кого. Сегодня в 14:30 состоится судебное заседание по данному делу в «Мировом суде», — добавил Азаматов.
Напомним, аналогичное административное «дело» было ранее открыто «Мировым судом» Симферополя против имама мечети «Салгир Баба» в селе Заречное Симферопольского района. Позже «судья» вынес определение о возвращении материалов данного «дела» должностному лицу, составившему протокол.
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