В оккупированном Крыму возбуждено уже второе административное «дело» за якобы проведение «незаконной миссионерской деятельнос ти».

Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов, пишет ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Во время проведения молитвы 3 декабря 2019 года по ул. Мокроусова в мечеть вошел неизвестный человек, немного постоял и вышел. После того, как молитва закончилась все прихожане вышли на улицу, там уже стояли сотрудники ФСБ, МЧС. Они вменяют имаму мечети Расиму Дервишеву административное правонарушение за незаконную миссионерскую деятельность», — рассказал адвокат Айдер Азаматов.

По информации адвоката, «дело» было возбуждено из-за проведения пятничной проповеди и намаза.

«Засняли его на камеру и теперь вменяют имаму административное правонарушение. Нельзя считать проведение намаза миссионерской деятельностью. Я считаю, что таким образом просто хотят оказать давление на имама. Имам сказал, что это были обычные прихожане мечети и проводить свою «миссионерскую деятельность» тут не для кого. Сегодня в 14:30 состоится судебное заседание по данному делу в «Мировом суде», — добавил Азаматов.

Напомним, аналогичное административное «дело» было ранее открыто «Мировым судом» Симферополя против имама мечети «Салгир Баба» в селе Заречное Симферопольского района. Позже «судья» вынес определение о возвращении материалов данного «дела» должностному лицу, составившему протокол.



ФОТО: Расим Дервишев/FВ