Ирландский лоукостер Ryanair сегодня, 15 января, выполнил первый рейс по маршруту Катовице-Херсон.

Как пишет ЦТС, ссылаясь на данные flightradar24, самолет с регистрационным номером SP-RSB выполнил рейс FR5029 и приземлился в Херсоне в 10:07. В 10:30 самолет вылетит в обратном направлении - в Катовице.

Перелеты по маршруту Катовице-Херсон будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

В Херсон ирландская авиакомпания начала летать с середины декабря 2019 года - 17 декабря состоялся первый рейс Краков-Херсон.

Также ирландский перевозчик ранее объявил о выполнении рейсов Вена-Херсон. Их будет осуществлять "дочка" Ryanair - австрийская Lauda. Перелеты стартуют с 30 марта.