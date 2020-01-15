Ryanair выполнил первый рейс в Херсон из Катовице
|17:00 15.01.2020
|Украина
Ирландский лоукостер Ryanair сегодня, 15 января, выполнил первый рейс по маршруту Катовице-Херсон.
Как пишет ЦТС, ссылаясь на данные flightradar24, самолет с регистрационным номером SP-RSB выполнил рейс FR5029 и приземлился в Херсоне в 10:07. В 10:30 самолет вылетит в обратном направлении - в Катовице.
Перелеты по маршруту Катовице-Херсон будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.
В Херсон ирландская авиакомпания начала летать с середины декабря 2019 года - 17 декабря состоялся первый рейс Краков-Херсон.
Также ирландский перевозчик ранее объявил о выполнении рейсов Вена-Херсон. Их будет осуществлять "дочка" Ryanair - австрийская Lauda. Перелеты стартуют с 30 марта.
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