Цель проекта строительства канала «Стамбул» - обеспечить безопасность судоходства, защита населения и окружающей среды.

Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан в ходе стола редакторов агентства «Анадолу».

Глава Минтранспорта Турции привлек внимание к росту объемов грузоперевозок через Босфор. Количество проследовавших через Босфор судов за 15 лет сократилось на 25 процентов, тогда как грузоперевозки выросли на 53 процента, отметил Турхан.

По словам министра, пропускная способность канала Стамбул составит 185 судов в сутки, тогда как через Босфор сегодня проходит по 118-125 кораблей в день.

«Цель Турции – создать искусственную водную артерию, альтернативу Босфору. Пропускная способность нового канала будет почти втрое больше, чем у Босфора», - сказал глава Минтранса.

Турхан сообщил, что по оценкам правительства, доходы от эксплуатации канала «Стамбул» на первом этапе достигнут почти 1 млрд долларов в год.

«Максимальная пропускная способность канала «Стамбул» составит 68 тысяч судов. При прохождении по каналу 50 тысяч судов в год поступления в бюджет составят 5 млрд долларов», - сказал глава Минтранса Турции.

Джахит Турхан отметил также, что проект канала «Стамбул» оценивается в 15 млрд. долларов, из них непосредственно на строительство будет направлено 10 млрд долларов.

К проекту канала «Стамбул» проявляют интерес компании из Нидерландов, Бельгии, Франции, имеющие большой опыт в указанной сфере, добавил глава Минтранса Турции.