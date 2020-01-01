Зарееєструватися у черзі на отримання адмінпослуг на Херсонщині мешканці окупованого Криму відтепер можуть не тільки особисто чи телефоном, а й за електронною адресою.

З січня нинішнього року у трьох підрозділах міграційної служби обласного центру, а також у її Каланчацькому та Чаплинському районних осередках така послуга діє у тестовому режимі, пише Голос України.

В управлінні ДМС області зазначають, що найбільш затребуваними для мешканців окупованого півострова залишається оформлення закордонних паспортів та ідентифікаційних карток.

Лише торік такі документи тут отримали понад 36 тисяч кримчан. Причому попит на ID-картки для цієї категорії громадян лише протягом року зріс більш як удвічі — з 5,5 до 12 тисяч осіб.

Утім, влада Херсонщини вважає, що слід спростити доступ мешканців Криму і до медичних послуг.