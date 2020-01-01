Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе
|12:20 15.01.2020
|Украина
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во вторник, 14 января, встретился в Брюсселе с начальником генерального штаба Украины генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком.
Как отмечается в заявлении пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов, военачальники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе, пишет Голос Америки.
В заявлении подчеркивается, что Украина является ключевым партнером для НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и безопасности в Европе.
Генерал Милли прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Военного комитета НАТО, которое проходит 14-15 января в штаб-квартире альянса.
Ще на цю тему:
19:41 08.01.2020
Держсекретар США заявив про готовність Вашингтона допомогти Україні в розслідуванні катастрофи Boeing
Держсекретар США заявив про готовність Вашингтона допомогти Україні в розслідуванні катастрофи Boeing
13:21 08.01.2020
Санкції США проти "Північного потоку-2" допомогли Україні укласти новий контракт на транзит газу з Росією – Пристайко
Санкції США проти "Північного потоку-2" допомогли Україні укласти новий контракт на транзит газу з Росією – Пристайко
08:21 03.01.2020
Україна очікує невдовзі погодити нову дату візиту Помпео - Пристайко
Україна очікує невдовзі погодити нову дату візиту Помпео - Пристайко
19:41 02.01.2020
Посольство США в Києві отримало нову керівницю
Посольство США в Києві отримало нову керівницю
16:00 27.12.2019
США продовжують потужно підтримувати Україну – Тейлор
США продовжують потужно підтримувати Україну – Тейлор