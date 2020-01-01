Украина впервые напрямую закупит у Пентагона ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов.

Эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет Сегодня.

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - сказал он.

Ранее Ельченко сообщил, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более одного миллиарда долларов помощи.

"Всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США – 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь – 365 млн долларов", - сказал он.

Дипломат пояснил, что 250 млн – уже выделены, еще 50 млн будет выделено при условии выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти 50 млн – остатки с прошлых годов, которые еще не реализованы. Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год – более одного миллиарда долларов помощи.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.