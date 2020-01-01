У 2019 році обсяг вантажоперевезень по Дніпру збільшився на 19,1%
|15:45 15.01.2020
|Украина
Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали та інші вантажі) по річці Дніпро в 2019 році збільшився порівняно з 2018 роком на 19,1% — до 11,794 млн тонн.
Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України, пишуть Порти України.
Зокрема, обсяг перевезень зернових вантажів зріс на 54,3% — до 4,852 млн тонн, металопродукції — на 32,9%, до 1,712 млн тонн. Обсяг перевезень будівельних матеріалів та інших вантажів скоротився на 3,9% — до 5,192 млн тонн, нафтопродуктів — на 45,9%, до 37,4 тис тонн. Перевезення контейнерів не здійснювалися (в січні-грудні 2018 року перевезено 75 контейнерів).
Кількість суднопроходів по Дніпру знизилася на 26,9%, або на 4407 суднопроходів — до 11 983 суднопроходів.
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